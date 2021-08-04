Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı
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Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı, polis, jandarma ve özel harekat ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı, polis, jandarma ve özel harekat ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Konya Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır" denildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde aynı aileden 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli, Bozkır ilçesi kırsalında yakalanmıştır" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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