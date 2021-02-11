Konya'da 6 büyükbaş hayvanı çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Küçükhisarlık Mahallesi'nde bir besi çiftliğinden 6 büyükbaş hayvanı çaldığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

28 Aralık 2020'da 6 adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 44 gün sonra çalınan hayvanlardan ikisinin bir çiftlikte olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalarda, hayvan hırsızlığına karıştıkları ileri sürülen A.G, M.R, M.Ö ve B.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İki büyükbaş hayvanın Konya'nın Bozkır ilçesinde çalınan hayvanlardan olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, hayvanları sahibine teslim etti.

Hayvanlarını teslim alan İbrahim Bülbül, "İki ineğimiz bulundu. Devletimiz, komutanımız ve jandarmalarımız sağ olsun, Allah onlardan bir değil bin kere razı olsun. İneklerimizin ikisini buldular diğer ikisini de inşallah bulacaklardır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin