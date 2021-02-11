Konya'da 6 büyükbaş hayvanı çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da 6 büyükbaş hayvanı çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı

11.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:48
Konya'da 6 büyükbaş hayvanı çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Küçükhisarlık Mahallesi'nde bir besi çiftliğinden 6 büyükbaş hayvanı çaldığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Küçükhisarlık Mahallesi'nde bir besi çiftliğinden 6 büyükbaş hayvanı çaldığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

28 Aralık 2020'da 6 adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 44 gün sonra çalınan hayvanlardan ikisinin bir çiftlikte olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalarda, hayvan hırsızlığına karıştıkları ileri sürülen A.G, M.R, M.Ö ve B.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İki büyükbaş hayvanın Konya'nın Bozkır ilçesinde çalınan hayvanlardan olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, hayvanları sahibine teslim etti.

Hayvanlarını teslim alan İbrahim Bülbül, "İki ineğimiz bulundu. Devletimiz, komutanımız ve jandarmalarımız sağ olsun, Allah onlardan bir değil bin kere razı olsun. İneklerimizin ikisini buldular diğer ikisini de inşallah bulacaklardır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hüner Coşkuner Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da 6 büyükbaş hayvanı çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:49:48. #1.14#
title