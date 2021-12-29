Konya'da 46 litre sahte içki ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 litre sahte içki ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taraşçı Mahallesi'nde bir evde sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin evde yaptığı aramada 46 litre el yapımı sahte alkol ile çok sayıda boş cam ve pet şişe ile 1 adet 30 litrelik plastik bidon ve alkol damıtmakta kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheli V.B'nin ifadesi alınarak hakkında işlem başlatıldı.???????

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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