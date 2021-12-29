Konya'da 46 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 46 litre sahte içki ele geçirildi

Konya'da 46 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 litre sahte içki ele geçirildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 litre sahte içki ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taraşçı Mahallesi'nde bir evde sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin evde yaptığı aramada 46 litre el yapımı sahte alkol ile çok sayıda boş cam ve pet şişe ile 1 adet 30 litrelik plastik bidon ve alkol damıtmakta kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheli V.B'nin ifadesi alınarak hakkında işlem başlatıldı.???????

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title