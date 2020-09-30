Konya'da 4 dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde 2 deprem!

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4 dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.15'te merkez üssü Emirgazi ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan bu depremden 4 dakika sonra, bölgede ikinci bir deprem meydana geldi. 7.05 kilometre derinlikte olan bu depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü de Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesi, ikinci depremin büyüklüğünü ise 3,7, merkez üssünü de Bor ilçesine bağlı Obruk köyü olarak açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol ERDAL