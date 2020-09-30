Konya'da 4 dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde 2 deprem!
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Konya'da 4 dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde 2 deprem!

30.09.2020 07:52 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:24

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07.15'te 4 dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.15'te merkez üssü Emirgazi ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan bu depremden 4 dakika sonra, bölgede ikinci bir deprem meydana geldi. 7.05 kilometre derinlikte olan bu depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü de Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesi, ikinci depremin büyüklüğünü ise 3,7, merkez üssünü de Bor ilçesine bağlı Obruk köyü olarak açıkladı.

Konya'da 4 dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde 2 deprem!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol ERDAL

Haber Yorumları (4)
OSMAN AY: Aksarayda hissedildi bayağı sallandık
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DURAN TEKERLEK: ben konyadayım ama hiçbirini hissetmedim. büyüklüğü ortada.
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BÜŞRA (FAY YAPTI FAY): Fay hatlarından oluyor filan deyin de Küre Dünyacı eğitimlerinden mezun kendilerini mümin sanan ateistler rahatlasın. Allahtan başka güç ve kuvvet sahibi hiç bir varlığın olmadığını ve O dilemezse tek bir yaprağın ağaç dalından kopup yere düşemeyeceğini sakın açıklamayın onlara, bırakın güle oynaya yaşamaya ve helal olduğunu sandıkları maaşları haklı olarak yiyip içtiklerine inanmaya devam edebilsinler, ölünceye kadar vakitleri var zaten sonra gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaklar zaten.
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