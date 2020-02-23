Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KONYA'nın Derebucak ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2020 02:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:25
Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevredeki Seydişehir ve ilçelerinde de hissedildi. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi. 

Konya'da merkez üssü Derebucak ilçesinde saat 01.26 sıralarında 4.5 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Deprem çevresinde Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Derebucak'ta yaşayan bazı vatandaşlar panik yaşadı. 

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Derebucak'ta evlerinden skağa çıkan vatandaşlar+++

Beyşehir'den genel ve detaylar

Haber: Muhammed SIDAL/ KONYA,


Kaynak: DHA
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