Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu
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Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu

Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonuKonya'nın merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

13.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:46
Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu

'da 350 polisle, ve asayiş operasyonu

Konya'nın merkez ilçesindeki Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde daha önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 350 polisle yapılan operasyonda evlerin çatı ve kömürlükleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, çalıntı 2 motosiklet ile çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi de gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Haber Videosu: Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu
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