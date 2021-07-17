Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddiası
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Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddiası

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddiası
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'sinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah B. ile Esra T. adliyeye sevk edildi.

Zanlıların sorgudaki itirafıyla olayın aydınlatılması yolunda önemli bir merhale katedildiği, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Öte yandan, gelişmeleri takip etmek üzere Konya Adliyesi'ne gelen öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, gazetecilere, gelişmelerden haberinin olmadığını ve katilin ailesinden çıkmamasını umduğunu söyledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de, maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

112 Acil Sağlık ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan Metin ve Necla Büyükşen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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