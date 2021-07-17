Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddiası

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.