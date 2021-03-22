Konya'da 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği yapıldı
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Konya'da 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği yapıldı

22.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:37
Konya'da 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği yapıldı

Konya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Konya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nün, PTT binası önünde yaptığı fidan dağıtımına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Fidan dağıtımı ardından Meram Dutlukır Şehitler Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, vatandaşların etkinliğe gösterdikleri yoğun ilgiden mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında Konyalılara 20 bin karaçam ve sedir fidanını ücretsiz dağıttıklarını belirten Bal, "Halkımız fidanlarını evine, bahçesine, mahallesine ve uygun gördüğü yerlere dikecek. 'Fidan bizden dikmek sizden' diyoruz. Daha yeşil, ferah ve güzel bir Konya için bu çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bal, gelecek nesillere daha yeşil bir Konya bırakmak için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hep birlikte bu hafta boyu dağıttığımız fidanları kentimize dikeceğiz, gelecek nesillere daha yeşil bir Konya bırakacağız. Tüm Konya halkına etkinliğe katıldığı için teşekkür ediyorum. Dağıtımımız şenlik havasında devam ediyor, ilgiden çok memnunuz. Vatandaşlarımızın aldıkları fidanlara güzelce bakmalarını, büyütmelerini gelecek nesillere bırakmalarını arzu ediyoruz."

Fidan dikim etkinliğine Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar ve Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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