Konya'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:55
Konya'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Ayhan Kemer yaşamını yitirdi, Yavuz Ayvaz yaralandı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Ayhan Kemer yaşamını yitirdi, Yavuz Ayvaz  yaralandı. 

Kaza, 15.30 sularında Akşehir- Konya karayolunun 18'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ayhan Kemer yönetimindeki 42 AAE 784 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşaktaki refüje çarpıp, karşı şeride geçerek Yavuz Ayvaz'ın kullandığı 41 NN 829 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücülerden Ayhan Kemer olay yerinde hayatını kaybetti, Yavuz Ayvaz da yaralandı. Yaralı Ayvaz, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Kemer'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. ? 


- Akşehir
Konya'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla MEMİŞ

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