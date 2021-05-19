Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
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Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı

Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

KONYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

KONYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece Anıt Alanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, anıta çelenk bıraktı. Törende sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

 


Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı
Konya'da 19 Mayıs tedbirli kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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