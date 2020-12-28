Konya'da 165 adet sikke ele geçirildi
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Konya'da 165 adet sikke ele geçirildi

28.12.2020 22:38 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:16
Konya'da 165 adet sikke ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 165 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserleri K.T. isimli şahsın dedektör ile yaptığı aramada bulduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir'e bağlı Bayavşar Mahallesi'nde K.T. isimli şahsın dedektör ile bulduğu tarihi obje ve sikkeleri evinde sakladığını tespit etti. Ekipler alınan arama kararına istinaden şahsın evi ve eklentilerinde arama yaptı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 165 adet sikke, 29 adet metal obje, 1 adet yüzük, 2 adet dedektör, 1 adet tabanca ile 19 adet mermisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da 165 adet sikke ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 23:16:15. #1.14#
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