Konya'da 15 gurbetçinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

CİHANBEYLİ, KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 15 gurbetçinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Cihanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan vatandaşların ilçedeki evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda polis, hırsızlık zanlılarının E.C (19), H.C (20) ve S.G (18) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İfadeler doğrultusunda çalıntı eşyaların kent merkezinde bir spotçuya satıldığını belirleyen polis, H.A.A'nın (35) iş yerinde yaptığı aramada çalınan malzemeleri ele geçirdi.

El konulan eşyalar sahiplerine teslim edilirken, iş yerinin sahibi hakkında "hırsızlık malzemesi satın alma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.