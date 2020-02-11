Konya'da 13 flamingo soğuktan dondu

11.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:50

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 flamingonun ölü bulunmasının ardından belediye ekipleri kuşlara yiyecek bırakırken, 1 flamingonun daha soğuğa dayanamayarak telef oldukları belirlendi.

Hava şartlarının soğuk geçtiği bugünlerde İvriz Barajı'nda konaklayan flamingolar da kış şartlarından olumsuz etkilendi. barajda bulunan yaklaşık 300 flamingodan 12 tanesi ölü olarak bulundu. Ölü flamingolar toplanırken, belediye ekipleri kuşlara yiyecek bıraktı. Yapılan çalışmalar sırasında ölü bulunan 1 flamingo ile ölen kuşların sayısı 13'e çıktı. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, dün bir ihbar üzerine Halkapınar İvriz Barajı'nda 12 tane flamingonun öldüğünü tespit ettiklerini belirterek, "Bununla ilgili gerekli yerlere bilgileri verdik. Doğa Korumadan geldi arkadaşlar, biz topladığımız flamingoları arkadaşlara teslim ettik. Bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Bu flamingolar İvriz Barajı'na konaklama yeri olarak her sene geliyor. Bu sene de biraz soğukların etkisiyle yorgun geldiler buraya. O gecede aşağı yukarı -17, -18 derece soğukla karşılaştılar. Zannediyorum ki açlık ve soğuğu ölüm nedenleri olarak tahmin ediyoruz, tabii araştırmalardan sonra daha da netlik kazanacak. Daha önceki yıllarda biraz daha havanın sıcak olduğu dönemlerde konaklama yapıyorlardı ama bu sene soğuğa denk geldi. Ereğli'de Akgöl'ün de donmasıyla birlikte oradan bu tarafa doğru göç ettiler. Soğuk nedeniyle de ölümler oldu" dedi.

Flamingolara sahip çıkmaları gerektiğini belirten Başkan Bakkal, "Ekip arkadaşlarımıza talimatı verdik. Bunlarla ilgili burada bir besleme çalışması yapıyoruz. Flamingolar genelde balık, yengeç gibi türlerle besleniyor. Bu sene de İvriz Barajı yoğun suyla yüzde 90'lık bir oranla dolu olduğu için beslenmede biraz zorluk çekiyorlar. Ama bizde tabii belediye olarak onların beslenmesi için çalışıyoruz, koruma altına da aldık" şeklinde konuştu.

Başkan Bakkal, İvriz Barajı'nda pazar günü yaklaşık 300 flamingo olduğunu ifade ederek, pazar sabahı ölümler olduktan sonra soğuğun da etkisiyle kuşların azaldığını, Ereğli Akgöl'e doğru göç etmiş olabileceklerini sözlerine ekledi.

(Cihan Karakış/İHA)

Kaynak: İHA