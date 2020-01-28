: Konya çocukların naylonla kayma keyfi

28.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:31

Çocukların naylonla kayma keyfi

KONYA'nın Taşkent ilçesinde oturan öğrenciler, sömestir tatilini, naylon üzerinde kayarak keyifli hale getiriyor.

Orta Toros Dağları'nda yer alan Taşkent ilçesinin Balcılar Mahallesi'nde oturan çocuklar, Burunbaşı mevkiinde naylonlarla kayıyor. Öğrencilerin biraya gelmesini sağlayan Mustafa Karaalp, "Fransa'da yaşıyorum. İzin için memleketime gelmiştim. Kayak yapmak için malzemelerim vardı. Buradaki öğrencilerinde kayak yapması için Burunbaşı mevkiinde geldik. Onların tatillerini keyifli yaşamasına katkıda bulunmak istedim. Bizim için Uludağ burası" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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