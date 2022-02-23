Konya Çocuk Kalp Merkezi minik kalp hastalarına şifa dağıtıyor

KONYA (AA) - Konya Şehir Hastanesi bünyesinde yakın zamanda açılan Çocuk Kalp Merkezi, küçük yaştaki kalp hastaları için umut oldu.

Klinik Sorumlusu Operatör Dr. Murat Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 13 kalp merkezinden biri olduklarını söyledi.

Merkeze 70 vakanın geldiğini anlatan Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Bunların tamamı acil sevkle şehir dışından geldi. İç Anadolu başta olmak üzere Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinden, Akdeniz Bölgesi'nden hastalar kabul ediyoruz. Hasta portföyümüz genelde yeni doğum. Yeni doğan döneminden 18 yaşa kadar tüm hastaların konjenital kalp cerrahisini yapıyoruz. Kompleks cerrahi gerektiren hastalara da müdahale ediyoruz. 13 yatağımız var ve şu anda doluluk oranı yüzde 100'e yakın."

Şimşek, merkezde çocuk kalp tedavisindeki tüm ameliyatların yapılabildiğini vurgulayarak, açık kalp cerrahisi ve acil cerrahi gerektiren ameliyatlar dahil tüm hasta profiline hizmet verdiklerini dile getirdi.

Çocuk kalp cerrahisinin ekip gerektiren bir iş olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Yani anestezisiyle, kardiyolojisiyle, cerrahisiyle sabit personel ve uzun süreli emek isteyen bir iş. Komplikasyonları çok fazla olan, hem çocuk hasta hem yeni doğan hasta hem de kardiyak hasta üzerine cerrahi geçirmiş bir hasta. O yüzden yoğun bakımı çok ağır olan bir branş. O yüzden zaten Türkiye'de her yerde yok. Tabii ki çok oturmuş büyük kliniklerimiz var Türkiye'de ama Anadolu'da daha yaygınlaşamadı. Çünkü gerçekten de ağır şartlarda çalışıyoruz. Bayağı emek isteyen bir iş. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Kalbinde delik olan Gündağ bebek perşembe ameliyat edilecek

Şimşek, klinikte hummalı çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şeyhmus bebeği opere ettik. Şu anda içeride inşallah servise çıkartacağız. Kalbinde delik olan 9 günlük Gündağ bebeği perşembe günü ameliyat edeceğiz. İnşallah sağ salim ailesine teslim ederiz. Şehmus bebek, prematüre doğan bir çocuk. Uzun süre yoğun bakım süreci olmuş. Hipertansiyonu yüksek. Anne karnında çocuğun akciğerleri havalanmadan önce dolaşımı sağlayan yapı açıktı. Açık kalp cerrahisi gerektiren bir işlem değildi ama ameliyatını gerçekleştirdik. Çocuğun biraz stabil olmasını bekliyoruz."

Türkiye'nin birçok yerinden hava ve kara ambulansıyla hasta geliyor

Hastanenin Anestezi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Betül Kozanhan da 24 uzman, 17 asistan ve 110 anestezi teknisyeniyle oldukça büyük bir kliniğe sahip olduklarını söyledi.

Hastanede genel, bölgesel ve tüm anestezi yöntemlerini sağladıklarını ifade eden Kozanhan, "Son teknolojiye sahip Konya Şehir Hastanesi'nde gelişmiş, oldukça tecrübeli bir ekiple bu hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetlerin bir parçası olarak yakın zamanda açılan Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Damar Cerrahi Merkezimize de hizmet vermeye başladık. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok yerinden hava ve kara ambulansıyla hasta aldık." dedi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 günlük Gündağ bebeğin aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere ambulans uçakla Elazığ'dan Konya'ya götürüldüğünü belirterek, "Şehir Hastanesinde yeni açılan çocuk kalp merkezine getirildi. Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiyesi'nde doğmak ne güzel." ifadelerine yer vermişti.