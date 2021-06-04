Konya Çevre Yatırımları Bakan Kurum'un katılımıyla yanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Projeleri Tanıtım Programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla gerçekleştirildi.

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Konya'ya müjdeli haberler veren Bakan Kurum, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü ve Meke Gölü'nün iklim değişikliği ve bazı kirleticilerden korunarak eski ihtişamına kavuşturulacağını ifade etti.

Bakan Kurum, Konya'nın 600 bin bisiklet kullanıcısı ve bisiklet yollarıyla bisikletin başkenti olduğunu da dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hazırladıkları eylem planlarıyla iklim değişikliğinin Konya üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedeflediklerini söyledi. Bisiklet denince akla ilk gelen şehrin Konya olduğunu söyleyen Başkan Altay, "Bisiklet köprüleri, bisiklet tramvayı, çift katlı güvenli bisiklet parkları, bisiklet tamir istasyonları gibi çok sayıda çalışma ile bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler