Konya Büyükşehir'in "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi"ne ödül
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Konya Büyükşehir'in "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi"ne ödül

Konya Büyükşehir'in 'Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi'ne ödül
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi" projesine SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında verilen "Belediyecilik Ödülü" takdim edildi.

İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ödülü Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, AUS Zirvesi'nde daha önce de Konya Trafik Asistanı ile aynı ödüle layık görülmüştü.

TOPLU TAŞIMA HAT YÖNETİM SİSTEMİ

Büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı yenilikçi bir toplu taşıma karar destek sistemi olan Hat Yönetim Sistemi, Konya'da vatandaşların toplu ulaşımda aldıkları hizmeti iyileştirecek ve toplu taşımaya yapılacak yatırımların vatandaşların tam olarak ihtiyacını karşılamasını sağlayacak bir sistem olarak uygulanıyor.

Türkiye'de ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan sistemin amacı; veriye dayalı olarak toplu taşıma taleplerini ve davranışlarını belirlemek, bu taleplere yönelik iyileştirmeler yapmak, toplu taşımada kaynakları daha verimli kullanmak, hizmet seviyesini ve memnuniyetleri artırmak, vatandaşların toplu taşıma kullanımını artırmak.

Kaynak: Bültenler

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