Konya Büyükşehir Ereğli'de bu yıl 22,6 kilometre mahalle yolu yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Ereğli'de bu yıl 22,6 kilometre mahalle yolu yapıyor

Konya Büyükşehir Ereğli'de bu yıl 22,6 kilometre mahalle yolu yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya genelinde sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarında standartları yükselten Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında Ereğli'de Aşıklar Mahallesini ilçeye bağlayan 4 kilometrelik yol, Cinler ve Alhan mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yol ile 1...

Konya genelinde sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarında standartları yükselten Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında Ereğli'de Aşıklar Mahallesini ilçeye bağlayan 4 kilometrelik yol, Cinler ve Alhan mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yol ile 1 kilometrelik Zengen yolunu tamamlayarak hizmete açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılı yatırım programı kapsamında ilçe ve mahalle yollarında sürücülerin güvenle ve konforla seyahat edebilmesi amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Bu yıl Konya genelinde 400 kilometre mahalle yolunu hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Altay, "Bu kapsamda Ereğli ilçemize bağlı Aşıklar Mahallesini ilçeye bağlayan 4 kilometrelik yol ile Cinler-Alhan mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yol ve 1 kilometrelik Zengen yolunda çalışmalarımızı tamamlayarak yolları kullanıma açtık. Ayrıca 7,1 kilometrelik Kutören ve 7,5 kilometrelik Çöplük yollarında ise çalışmalar sürüyor. Toplam 22,6 kilometrelik mahalle yollarının maliyeti 6 milyon lirayı buluyor. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Meral Akşener Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Tarkan Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya Büyükşehir Ereğli'de bu yıl 22,6 kilometre mahalle yolu yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:34:05. #1.15#

title