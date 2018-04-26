Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İstifa Etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için istifa etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. dönem milletvekili seçimi için görevinden istifa etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda basın açıklaması yapan Başkan Akyürek, "Halka hizmet ibadettir. Selçuklu payitahtı, Mevlana şehri Konya'ya hizmet ise şereflerin en büyüğüdür. Böyle bir sorumluluğu ve görevi nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Görev yaptığımız dönemde elimizden geldiği kadar önemli eserler ortaya koymaya çalıştık. Tamamladıklarımız var, tamamlayamadıklarımız var. Konya belediyecilik tarihindeki en önemli yatırımlara Cumhurbaşkanımızın, teşkilatımızın ve halkımızın desteği ile birlikte imza attık. Belediyecilik artık sonsuza kadar uzanan bir hizmet halkasıdır, bir yatırım zinciridir. Bu süreçte elimizden geldiği kadar gayret gösterdik. İncinmemeye ve incitmemeye özel bir önem verdik. Bu noktada bütün çalışma arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız ve Konya halkından, hemşehrilerimizden haklarını helal etmelerini istiyorum" diye konuştu.

"Farklı hizmetler ve görevler nasip olursa bunu gerçekleştirmek üzere bugün veda ediyoruz"

24 Haziran 2018'de yapılacak genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile yeni bir döneme girildiğini belirten Başkan Tahir Akyürek, "Üçüncü dönemimizin olması, sürecin çok hızlı gelişmesi, genel merkezimizle istişarelerimiz, teşkilatımızla görüşmelerimiz sonucunda teşkilat terbiyesinde yapılan istişarelerde, milletvekili aday adayı olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ayrılıp aday adaylığı müracaatı yapmamız gerekti ve süreç böyle sonuçlandı. Konyamıza bugüne kadar belediye başkanı olarak hizmet ettik. Bundan sonra da daha farklı hizmetler, görevler nasip olursa gerçekleştirmek üzere bugün veda ediyoruz" diye konuştu.

"Herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, son dört yılda Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerine vurgu yaparak, "Bu süreç, ilçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle Cumhurbaşkanımızın başarılı olmamız için bizlere emanet ettiği yeni bir düzenlemeydi. Geçtiğimiz 14 yıla ilaveten son 4 yılda 31 metropol ilçede önemli çalışmalar yürüttük. Belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerine, çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyor ve haklarınızı helal etmelerinizi diliyorum" şeklinde konuştu.

"14 yıllık nöbetini alnının akı ile yapmıştır"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, ülke olarak yeni bir sürece girildiğini hatırlatarak üçüncü döneminin son yılına giren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in yeni dönem için yapılan istişareler sonucunda bu kararın alındığını hatırlattı. Angı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız, 14 yıllık nöbetini yüz akı ile yapmış, şehrimize pek çok güzel hizmetleri kazandırmıştır. Belediye çalışanları, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile uyum içinde bu güzellikleri yaşattıkları için şehir adına şükranlarımızı sunuyorum. Bir nöbet değişikliği noktasında varılan mutabakatın ilanı bugün olan. Belediye başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyamız gerçekten yaşanılacak güzel bir şehir. Pek çok alanda dünyanın gıpta ile baktığı şehir. Hizmetler kalıcı hepimiz faniyiz. Farklı konumlar olsa da şehrimize, ülkemize hizmet etmeye mecburuz. Yeni dönemin başta partimiz olmak üzere ülkemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile vedalaştı. - KONYA