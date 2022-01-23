- Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Adana karayolu yaklaşık 16 saattir ulaşıma kapalı. Karayolları ekipleri, ulaşımını açabilmek için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA (İHA) - - Konya Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı

KONYA - Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Adana karayolu yaklaşık 16 saattir ulaşıma kapalı. Karayolları ekipleri, ulaşımını açabilmek için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da ve ilçelerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Konya Adana karayolu dün saat 22.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yaklaşık 16 saattir yolun açılmasını bekleyen araç sürücüleri ve yolcular, yolun açılmasını bekliyor. Kar yağışı ve tipi halen devam ederken, karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Ereğli Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, belirli noktalarda yaptığı çalışmalarda sürücülerin Konya yönüne ilerlemesine izin vermiyor. Sürücüleri yol boyunda bulunan tesislere ve şehir merkezine yönlendiren trafik ekipleri, tipinin can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu konusunda sürücülere uyarılarında bulundu. Sürücülerden birçoğu geri dönerken, bazıları ise araçlarıyla 12 saattir yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.