Konut Almanın Tam Zamanı

Yılmaz, "Konut almak için en uygun zaman" vurgusu yaptı.

İnşaat sektörüne dair gelişmeleri ve konut alacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren durumlara dair görüşlerini paylaşan Faik Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisinin yapı taşı olan inşaat sektörünün ülkemize olan katkısı yadsınamaz. İnşaat maliyetleri ve işçilik fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen birçok inşaat yatırımcısı bu durumu sırtlandı ve fiyatlarına yansıtmadı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde iç talebin canlanması ve ihracatın katkısıyla yüzde 5 büyüme sağladı. 2016 yılının sonundaki yüzde 2,9'luk büyümeden sonra, yüzde 5 büyüme çok önemli bir başarı. Bu gelişmeler gözlemlendiğinde; yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için en uygun zaman dilimi olduğunu belirtmemizde fayda var."

"Yılbaşı sonrası fiyatlar beklenenin aksinde ilerleyecek"

Yılbaşı öncesinin yatırım için en uygun dönem olduğunun önemle altını çizen Yılmaz "Ekonomik verilere baktığımızda sadece Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında inşaat maliyetlerinin bir önceki aya göre yüzde 22.1 oranında, işçilik ücretlerinin ise 11.9 oranında arttığını görüyoruz. Bu verilere rağmen maliyet rakamları sektöre yansımadı. Bu durum; yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın korkmadan ve çekinmeden yatırım yapabilmeleri için bir fırsat. Maaliyet fiyatlarını daha fazla sırtlanamayan proje sahiplerinin yılbaşı sonrası bu durumu fiyatlara yansıtacağı görüşündeyim" diye konuştu.

BEYTEPE'NİN YÜKSELEN DEĞERİ MİAVİTA

Anadolu Akaryakıt garantisi ile yükselen MiaVita projesi, sunduğu ödeme imkânları ile fark yaratıyor. Ankara'nın en revaçta olan semtlerinden biri olan Beytepe'de hayata geçen proje; 112 daireden oluşuyor. 1+1, 2+1, 3+1 daire seçeneklerinin yanı sıra 4,5+1 seçenekleri ile de fark yaratan MiaVita Beytepe, Net 3.05m'lik tavan yüksekliği ile ferah yaşamın kapılarını aralatıyor. Şimdi Al Teslimde Öde" ve "Sıfır Faiz 96 Ay" kampanyası ile seçenekler sunan projede, peşinde %15 indirim kolaylığı da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunuluyor. Kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, müzik odası, Türk hamamı, dev ekran playstation odası, güneşlenme alanları, sauna gibi birçok sosyal alan seçeneği sunan Miavita, cep sineması ile de istediğiniz saatte, istediğiniz filmi izleme seçeneği sunuyor.