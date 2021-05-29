Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Karataş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyar Araçyönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Araç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken Araç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki kız öğrenciler can pazarı yaşadı
Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki kız öğrenciler can pazarı yaşadı
Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi! Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi
Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi! Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Hülya Avşar Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 15:55:19. #1.15#

title