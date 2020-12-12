Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı.
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Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı.

12.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:50

Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen tır, yolun öbür tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra yatay şekilde durabildi. Araç içinde sıkışan tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yol trafiğe kapandı. - İSTANBUL

Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı.
Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı.
Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı.
Sefaköy E-5 karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, metrobüs bariyerlerine çarptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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