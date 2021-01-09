Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı

09.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:18
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyeri aşıp, karşı şeride geçti.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyeri aşıp, karşı şeride geçti. Yol kenarındaki galerinin bahçesinde bulunan 7 araca çarpıp, devrildi. Kazada TIR sürücüsü Mustafa Altuntaş (54) yaralandı.

Kaza, saat 04.20 sıralarında Orhangazi ilçesi Bursa-İstanbul Karayolu'nda meydana geldi. Bursa'dan Kocaeli'ne giden Mustafa Altuntaş idaresindeki 34 DL 8738 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyeri aşarak karşı şeride geçen TIR, yol kenarındaki oto galerinin bahçesinde bulunan 7 araca çarparak, devrildi.

Sarsıntı ve gürültü nedeniyle deprem olduğunu düşünen çevre sakinleri panik yaşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Elektronik eşya ve tekstil malzemesi yüklü TIR'ın kabininde sıkışan sürücü Mustafa Altuntaş çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altuntaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR'ın çarptığı 7 araçta da hasar oluştu.Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa Karayolu'nda trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Devrilen TIR ise, vinç yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Polis, soruşturma başlattı.


Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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