Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaların Arasına Dalıp Takla Attı! Korkunç Kaza Kamerada

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak anne ve iki kızının da aralarında bulunduğu 5 kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

KONTROLDEN ÇIKARAK YAYALARIN ARASINA DALDI

Ahmet D'nin kullandığı 01 LC 290 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi Eminağa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayalar Çiğdem Ardıç (43), kızları Ayşe (21) ve Damla Nur Ardıç (6), İsmail Dicle (39) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan 5 yaya ile araç sürücüsü Ahmet D. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yaralılardan Ayşe Ardıç ile İsmail Dicle'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü Ahmet D, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAYALARDAN BİRİ ARACIN ÖN CAMINDAN ARABAYA GİRDİ

Bu arada, aracın kontrolden çıkarak yayalara çarpma anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin kaldırımda dizili halde bulunan tüplere ve bir iş yerinin vitrinine çarparak devrilmesi ile yaralılardan birinin kaza anında aracın ön camından içeriye girmesi yer aldı.

MÜŞTERİLERİN İÇERİDE OLMAMASI ŞANS

Otomobilin çarptığı iş yerinin sahibi Ahmet Baytan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın iş yerinin vitrinine çarpmasıyla dışarıya çıktığını, yerde çok sayıda yaralının olduğunu gördüğünü anlatarak, çevredeki vatandaşlarla yaralılara müdahale ettiklerini söyledi. Baytan, kaza anında iş yerinde müşteri bulunmamasının da bir şans olduğunu belirterek, "Eğer müşteri olsaydı kırılan vitrin camı nedeniyle de yaralananlar olabilirdi. Kaza sonrası burası adeta mahşer yeri gibiydi." dedi.

DÜĞÜNÜNE 2 SAAT KALA YARALANDI

Yaralı İsmail Dicle'nin babası Mehmet Dicle de oğlunun kazadan iki saat sonra yapılması planlanan düğünü için pasta almak amacıyla evden ayrıldığını belirterek, "Düğününe hazırlanırken şimdi vücudunun birçok yerinde kırık var. Tedavisi devam ediyor." ifadesini kullandı.