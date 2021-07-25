Gaziantep'te otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

Gaziantep'te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep - Kilis yolu üzerinde Halep Bulvarı'nda meydana geldi. Eski eşi Elif Y. (55) ile birlikte Kilis'ten dönen Narey B. (56), Halep Bulvarı'na geldiği esnada virajı alamayarak kullandığı 06BLA891 plakalı Peugeout marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Narey B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki yön levhasına çarparak şarampole uçtu. Yol kenarındaki fıstık bahçesine uçan otomobil, birkaç takla attıktan sonra fıstık ağaçlarına takılarak durabildi. Elif Y. hurdaya dönen araçtan fırlarken otomobilin fıstık ağacına takılan tavanı yerinden söküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Elif Y. ile Narey B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ölen Elif Y. ile Narey B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi işlemlerinin ardından Narey B. ile Elif Y.'nin cenazesi defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı