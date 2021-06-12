Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Mustafa Çiğdem (45) idaresindeki 06 ZTL 63 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde bir süre savrulan otomobil, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın şiddetiyle karayolunda bir süre savrulan otomobilde, sürücü Mustafa Çiğdem(45), eşi Mihrican Çiğdem (38) ve çocukları Ayşe Çiğdem (9) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kız çocuğu vatandaşların da yardımıyla otomobil içerisinden çıkarılırken, sürücü Mustafa Çiğdem, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı aile, buradaki tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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