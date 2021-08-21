KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI; O ANLAR KAMERADA
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KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durdu, sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durdu, sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü İrfan Demir(46) yönetimindeki 16 Y 3219 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkıp yoldan çıkarak takla attı. Ters duran aracı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI; O ANLAR KAMERADA
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI; O ANLAR KAMERADA
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI; O ANLAR KAMERADA
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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