Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı: 5 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı: 5 yaralı

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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. 150 metre sürüklenen aracın içindeki 5 kişi yaralanırken, kaza anı anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaplı Ölüce Karayolu Akçakoca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C. (34) idaresindeki 67 ACF 251 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil, 150 metre boyunca sürüklenerek yol kenarındaki arazide durabildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İbrahim C. ile araçtaki aynı aileden S.C. (35), R.C.(4), R.C (7), R.C. (9). yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrasında yol üzerinde jandarma güvenliği sağlarken, ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(Ertuğrul Yüksel/İHA)

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı: 5 yaralı

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