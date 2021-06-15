Kontrol noktasında durdurulan otomobilde kaçak alkol ele geçirildi
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Kontrol noktasında durdurulan otomobilde kaçak alkol ele geçirildi

Kontrol noktasında durdurulan otomobilde kaçak alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken, araç sürücüsünün de hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Ankara'da yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken, araç sürücüsünün de hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şereflikoçhisar ilçesindeki yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 108 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.K.'nin hakkında ise arama kararı olduğu tespit edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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