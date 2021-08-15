Kontralto ne demek? TDK'ya göre Kontralto nedir, ne anlama geliyor? Dünyaca ünlü kontraltolar kimlerdir?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Kontralto oldu. Peki, Kontralto ne demek, Kontralto nedir? TDK'ya göre Kontralto ne anlama geliyor?

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TDK'YA GÖRE KONTRALTO NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre kontralto kelimesi "Kadın seslerinin en kalını." ve "Sesi böyle olan sanatçı, alto." anlamlarına gelmektedir.

TDK kontralto 1. anlamı : Kadın seslerinin en kalını.

TDK kontralto 2. anlamı : Sesi böyle olan sanatçı, alto.

KONTRALTO NEDİR?

Kontralto, klasik müzikte kadın seslerinin en kalını (en derini) ve böyle sesi olan kadın şarkıcı, Kalın Alto. Kontraltolar en düşük ses aralığına sahip olan kadın şarkıcılardır. Öyle ki, ses aralıkları tenor ve Mezzo-Soprano arasındadır. Sesleri genellikle orta Do'nun altındaki Fa (Bilimsel notasyona göre F3) ile orta Do'dan sonraki ikinci Sol (G5) arasındadır; fakat bazı sesler, orta Do'nun altındaki Mi'ye (E3) kadar inip, yine orta Do'dan yukarıdaki Si-bemol'e (B?5) kadar çıkabilir.

Bu İtalyanca terim bazı müzik araçlarının ses genişliğini belirtmek için de kullanılır. 1855'te yapılan, viyolaya benzer, geniş boyutlu ve kalın sesli müzik aracı da bu adla anılır.

TERMİNOLOJİ

Diğer müzik türleri ses kategorilendirme sisteminden yoksun olduklarından, "kontralto" terimi sadece klasik müzik ve operatik konsept içerisinde kullanılır. Hattâ, günümüzdeki operada bile kontraltolar genellikle mezzo-soprano olarak anılır; çünkü genele bakıldığında, her iki ses türü de birbirinin ses aralığına erişebilir. Bunun dışında, kontralto terimi sadece kadınlar için kullanılır. Aynı ya da daha yükses ses aralığına sahip erkekler için kontrtenor terimi kullanılmaktadır. Ayrıca, kontralto ve alto terimleri eşanlamlı değildir. Alto, sadece koroda ve genel olarak diğer müzik türlerindeki kadın sesi olup, kontralto teriminin içerdiği: ses aralığı, ses tınısı, ses çevikliği ve ses ağırlığı gibi faktörler bâbında bize bir bilgi vermez.

ÜNLÜ KONTRALTOLAR KİMLERDİR?