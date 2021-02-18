Konsomatris nedir? Konsomatrislik ne demek? TDK Konsomasyon nedir, ne demek?

Müge Anlı'da aranan 8 yıldır kayıp 2 çocuk annesi Gülşen Caymaz olayı ile beraber Konsomatris nedir, ne demek? Konsomatrislik ne demek? TDK Konsomasyon nedir, ne demek? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kayıp Gülşen Caymaz aranıyor. Polis kayıtlarından alınan bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Gülşen Caymaz konsomatrislik yapmaktaymış. Bununla birlikte Konsomatris nedir?Konsomatris ne demek? Konsomatrislik ne demek? TDK Konsomasyon nedir, ne demek? Konsomatrisler ne iş yapar? gibi sorular tartışılmaya başlandı. İşte kelimenin anlamı ve iş tanımı!

KONSOMATRİS NE DEMEK?

Konsomatris, Türk Dil Kurumu'nda "Gazino, bar vb. eğlence yerlerinde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadın." olarak açıklanmaktadır. Konsomatris, konsomatrislik ve konsomasyon kelimeleri Fransızca dilinden Türkçe'ye geçmiştir.

KONSOMATRİSLİK NEDİR?

Bir bireyin, kişinin gazino, bar vb. eğlence yerlerinde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlaması durumu konsomatrisliktir.

KONSOMASYON NE DEMEK?

Konsomasyon, TDK'ya göre " Gazino, bar vb. eğlence yerlerinde yenilip içilen şey/şeyler" anlamına gelmektedir. Ayrıca, konsomasyon, "eğlence yerlerinde konsomatrisin masadan masaya dolaşması" anlamına da gelir.