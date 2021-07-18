Konser maratonu başladı... Tan Taşçı Harbiye'ye bayrak dikti, Candan Erçetin Bodrum'da, Simge Bolu'da fırtına gibi esti
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Konser maratonu başladı... Tan Taşçı Harbiye'ye bayrak dikti, Candan Erçetin Bodrum'da, Simge Bolu'da fırtına gibi esti

Konser maratonu başladı... Tan Taşçı Harbiye'ye bayrak dikti, Candan Erçetin Bodrum'da, Simge Bolu'da fırtına gibi esti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Harbiye'ye bayrak diktiÜNLÜ şarkıcı Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Söz&Müzik: Tan Taşçı" turnesi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeydi.

Harbiye'ye bayrak dikti

ÜNLÜ şarkıcı Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Söz&Müzik: Tan Taşçı" turnesi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeydi. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, 2.5 saat sahnede kaldı. Konser bitiminde alkışlar eşliğinde tekrar sahneye dönen Taşçı, kendi tasarımı siyah kumaş üzerine çizdiği gülen güneş temalı bayrağı Harbiye'ye dikti.

Ünlü şarkıcı, "Hayat karşınıza ne şekilde çıkarsa çıksın, doğrularınızdan ve ışığınızdan asla taviz vermeyin. Gülün, gülmek devrimci bir eylemdir" dedi. Tan Taşçı, yoğun istek üzerine Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile 22 Temmuz, 01-02 Ağustos ve 16 Ekim'de tekrar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Hayat devam ediyor

CANDAN Erçetin önceki gün Kerkisolfej Yaz Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Sanatçı, konserin açılışını "Parçalandım" şarkısıyla yaptıktan sonra şunları söyledi: "

Son iki konserimizden biri, bir yıl önce yine Bodrum'daydı. ve bu süre içinde biz de parça parça olup dağıldık. Bu yüzden geceye 'Parçalandım' şarkısı ile başlamak istedik. Aslına bakarsanız bütün ülke ve dünya aynı ruh halini paylaştık. Geçen yılı hatırlayın. Henüz aşı yoktu, daha ürkek bir hal içerisindeydik. Sizlere üzüntülü anları yeniden hatırlatmak istemiyorum. Kayıplarımız oldu, yitirdiklerimiz oldu. Lakin hayat devam ediyor." Erçetin, konserin ikinci bölümünüyse çıplak ayakla tamamladı. Sanatçı, 2 saat 20 dakika süren performansını Balkan ezgileri ile noktaladı. Candan Erçetin, 19 Temmuz Pazartesi Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Bolu'nun Simge'si

ÜNLÜ şarkıcı Simge önceki akşam Bolu Belediyesi tarafından Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 87'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Demokrasi Meydanı'nda sahne aldı.

Koronavirüs önlemleri altında düzenlenen konserde Simge'nin şarkılarına binlerce hayranı eşlik etti. Simge, yaklaşık 2 saat süren performansı boyunca izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: Hürriyet

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Konser maratonu başladı... Tan Taşçı Harbiye'ye bayrak dikti, Candan Erçetin Bodrum'da, Simge Bolu'da fırtına gibi esti - Haberler Magazin
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