Kongrede Destici'ye Sivaslı rakip
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Kongrede Destici'ye Sivaslı rakip

13.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:21
Kongrede Destici'ye Sivaslı rakip

Sivaslı Ramazan Doğan, 18 Ekim tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Büyük Birlik Partisi'nin 11. Olağan Kurultayında genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Sivaslı Ramazan Doğan, 18 Ekim tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Büyük Birlik Partisi'nin 11. Olağan Kurultayında genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı olan BBP Antalya İl eski Başkanı Ramazan Doğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda BBP Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Doğan açıklamasında, bazı parti yöneticilerinin merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisinden uzaklaştığını belirtip, "Mücadelemizi verdik ve gördük ki biz parti yöneticileri ile aynı yolda değiliz. ve yöneticilerin Muhsin başkanın çizgisinde olmadığını da gördük. Dedik ki 'Biz bu yolda yanlışlıklarla yürüyemeyiz.' Yollarımızı ayırma kararı alarak 21 Kasım 2018 tarihinde Antalya İl Başkanlığı görevini bıraktık. Bir partinin amacı vardır. Bu amaç da iktidar olup ülkesine ve milletine en güzel şekilde fikirleriyle birlikte hizmet etmektir. Bir başka partinin gölgesinde seçimden seçime girmek değildir. 'Gölgede duranın gölgesi olmaz', gölge olmak istiyorsan çınar olmak gerek çınar olacaksın ki gölgene sığınsınlar. Biz diyoruz ki, artık 'Su göründü, teyemmüm bozuldu.' Bütün ayak oyunlarına, bütün şeytanlıklara Bismillah diyor ve diriliş harekatını başlatıyoruz. Ülkücüler kimsenin günahına ortak edilmemeli, kimseye stepne olmamalıdır. Çünkü ülkücülük bu necip milletin genetik şifresidir. Kendi içerisinden yetişmiş halkın derdi ile hemhal olmuş, hiçbir yerden icazet almayan yöneticiler olmalıdır. İşte bu yöneticiler ancak Turan illerinin birlik ve beraberliğini sağlayacaktır. Ülkemizin milli kalkınma hamlesini başlatacaktır. Bütün ülkücüleri göreve davet ediyor ve toyumuzda olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kongrede Destici'ye Sivaslı rakip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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