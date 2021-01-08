Kongre baskını nedeniyle Trump'a kızan Yardımcısı Pence, kapak fotoğrafına Biden ve Harris'i mi koydu?
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Kongre baskını nedeniyle Trump'a kızan Yardımcısı Pence, kapak fotoğrafına Biden ve Harris'i mi koydu?

08.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:42
Kongre baskını nedeniyle Trump'a kızan Yardımcısı Pence, kapak fotoğrafına Biden ve Harris'i mi koydu?

ABD'de protestocuların Kongre binasını basmasının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump'ı Twitter'da takipten çıktığı ve Biden ile yardımcısı Harris'in olduğu bir görseli kapak fotoğrafı yaptığı iddia edildi. İddianın gündem olmasından bir süre sonra söz konusu görselde Pence ile eşi Karen olduğu anlaşıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sırasında Donald Trump destekçisi bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmişti. Protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybederken, ülkede yaşanan kaostan Donald Trump sorumlu tutulmuştu.

TRUMP İLE PENCE'İN ARASI AÇILDI

Kongre binasının basılmasından sonra yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in birbirleriyle iletişimi kestiği, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı iddia edildi. Basında çıkan haberlerde, Trump'ın Pence'e kızdığı ve Pence'in yaşanan olaylar sonrası ''hayal kırıklığına uğradığı'' yer aldı.

FOTOĞRAFTAKİ BİDEN VE HARRİS DEĞİL, EŞİ KAREN İLE KENDİSİ

Pence ile Trump'ın arasının açıldığı tartışması, Pence'in Twitter hesabının kapak fotoğrafına Trump'ın başkanlık yarışını kaybettiği Joe Biden ile yardımcısı Harris'in fotoğrafını koyduğu iddiasıyla başka bir boyuta taşındı. Pence'in kapak fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Kapak görselindeki kişilerin Mike Pence ve eşi Karen olduğu anlaşıldı

Kongre baskını nedeniyle Trump'a kızan Yardımcısı Pence, kapak fotoğrafına Biden'ı mı koydu?
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Kongre baskını nedeniyle Trump'a kızan Yardımcısı Pence'in kapak fotoğrafına Biden ve Harris'i koyduğu iddiası
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ABD'de Kongre binasının basılması nedeniyle Trump'la Yardımcısı Mike Pence'in arasının açıldığı ileri sürüldü.

Yaşananlardan Trump'ı sorumlu tutan Pence'in tepki olarak Twitter kapağına Joe Biden ile Yardımcısı Harris'i koyduğu iddia edildi.

Görseldeki kişilerin Pence'le eşi Karen olduğu anlaşıldı

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