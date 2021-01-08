Kongre baskını nedeniyle Trump'a kızan Yardımcısı Pence, kapak fotoğrafına Biden ve Harris'i mi koydu?

ABD'de protestocuların Kongre binasını basmasının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump'ı Twitter'da takipten çıktığı ve Biden ile yardımcısı Harris'in olduğu bir görseli kapak fotoğrafı yaptığı iddia edildi. İddianın gündem olmasından bir süre sonra söz konusu görselde Pence ile eşi Karen olduğu anlaşıldı.