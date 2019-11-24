Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

24.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:23
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü

Demokratik Cumhuriyeti'nin kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde yolcu uçağı bir evin


üzerine düştü. Kazada uçakta bulunan 17 kişi hayatını kaybetti.


Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly, Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü söyledi. - GOMA

Kaynak: İHA
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