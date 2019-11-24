Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü: 17 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde yolcu uçağı bir evin
üzerine düştü. Kazada uçakta bulunan 17 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly, Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü söyledi. - GOMA