24.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:59

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü 17 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, (DHA)- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak düştü. Kazada 17 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu açıklandı.

Uçak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma bölgesinde düştü. Yerel medya, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, uçağın düşme nedeninin ise henüz bilinmediğini duyurdu. Uçağın düştükten sonra alev aldığı ve uçaktakilerin kurtarılamadığı belirtildi. Diğer yararlılar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA