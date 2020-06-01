Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 kişi Ebola nedeniyle öldü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 kişi Ebola nedeniyle öldü

Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeni vakaların görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ebola nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 kişi Ebola nedeniyle öldü
01.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:21

Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeni vakaların görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ebola nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Ebola salgınına yakalanan yeni hastalar olduğunu belirterek, dört kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kuzey Kivu Bölgesi Sağlık Bakanı Dr Moise Kakule Kanyere, iki hafta önce, ülkedeki son hastanın tedavi gördüğü Beni vilayetindeki Ebola Tedavi Merkezi'nden taburcu edilmesinin ardından, Ebola salgınının son bulduğunu ilan etmek için 42 gün sürecek olan geri sayımı hazırlıklarını başlatmıştı.

Bu arada, bir süre önce salgın nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi tedavi gördüğü hasteneden nisan ayının sonunda kaçmıştı.

Ebola salgının bittiğini ilan etmeye hazırlanan ülkede nisan ayında yeni vakalar görülmeye başlanmıştı.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

KDC'nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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