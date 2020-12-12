Konfor, evlerden sokaklara taştı

Küresel moda otoritesi The Lyst'in raporuna göre 2020'de eşofmanlara ilgi arttı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında nisan ayından itibaren yaşanan artış yüzde 104 oranında. Pandemi nedeniyle daha çok evlerde kalınması, toplantıların çevrimiçi platformlara taşınması ve Kim Kardashian, Hailey Bieber ve Irina Shayk gibi dünyaca ünlü stil ikonlarının tercihleri bu ilginin başlıca sebepleri.

Çok konuşulan iki marka...

Eşofmanları sadece tek bir dönem, hatta tek bir sezonla eşleştirmek elbette mümkün değil. Rahatlığından ödün vermek istemeyenlerin tercihi olan bu ikonik ürünler gardıroplarda hep vardı. Altın çağınıysa 2000'lerin başlarında yaşamıştı. Dönemin stil öncülerinden Paris Hilton'un düşük belli kadife eşofmanlarıyla sokaklarda salınarak yürüdüğü günleri kim unutabilir? O dönemde konfor alanından uzaklaşan eşofmanlar şimdi rahatlığın simgesi olarak sokaklara taşındı.

Balenciaga, Miu Miu, Gucci, Off-White gibi modaya yön veren markaların yeni nesli çok iyi anlayıp rahatlık ve stili bir arada sunan tasarımları çok sevilse de bu yıl eşofmanlarıyla çok konuşulan iki markadan da söz etmek gerek. Kim Kardashian'ın Skims markası 2000'li yıllardan ilham alan kadife tasarımlarıyla öne çıktı. The Pangaia markasıysa sürdürülebilirliğe vurgu yapan eşofman takımlarının üzerine hangi şartlarda ve nasıl üretildiklerini işleyerek 'duyarlı' görünmeyi popüler hale getirdi.

Vogue Amerika'nın genel yayın yönetmeni ve en tanınan stil ikonlarından Anna Wintour bile eşofman giyerek poz verdi.

'Bile' diyoruz çünkü kendisi bundan yalnızca bir yıl önce asla eşofman giymeyeceğini söylemişti. Wintour'un eşofmanlı fotoğrafı moda dünyasında 'asla' kelimesinin geçerli olmadığını yeniden hatırlattı.

Yaratıcılığınızı kullanın

Eşofmanları sadece spor parçalarla kullanmak zorunda da değilsiniz. Onları dolabınızdaki farklı tarzlarla eşleştirmeyi deneyin. Örneğin spor ayakkabı, uzun kaşe palto, halka küpeler ve en havalı güneş gözlüğünüzle tamamlayarak... Hailey Bieber stiline gönderme yapabilirsiniz ya da daha dar kesimli bir modeli uzun çizmelerinizle bir araya getirerek şık bir zıtlık yaratabilirsiniz. Eşofman alışverişini yaparkense hem evde hem de sokakta konforunuzu ve şıklığınızı koruyacak bir model seçmenizi öneririz.

HER TARZA UYGUN

Bu takımı postal bot ve uzun paltonuzla tamamlayabilirsiniz. DeFacto. Üst de alt da 79.99 lira.

Kadife sevenler için Penti'de alternatifler var. 77.99 lira.

Adidas'ın klasik çizgilerini taşıyan bu ürün zamansız eşofman modellerinden biri... 579 lira.

Batik desenli modeller de seçilebilir. İster spor, ister topuklu ayakkabıyla... Markası Mavi, 179.99 lira.

Siyah, bol kesim bir kazak ve postal botlarla size çok yakışacak. H&M, 49.99 lira.

Les Benjamins'in bu kırmızı kadife eşofmanıyla iddialı ve şık görünebilirsiniz. 499.50 lira.

Siyah klasik bir eşofman takımı gardırobunuzda yıllarca kalacak. Trendyolmilla. Üst de alt da 50.99 lira.

Bu yılın popüler renklerini de değerlendirin. Fifty Pieces'ın bu modeli rengiyle öne çıkıyor. 319 lira.

Mint rengi bu model Beymen Club'dan... 549 lira.

GELENEKSEL YORGANLAR ÇANTALARDA

Geleneksel el işi Türk yorganları koleksiyoner Ayça Sarc ve Mehry mu markasının yaratıcısı Güneş Mutlu sayesinde çantalarda hayat buldu. 'Mehry mu x Yorganlar Fora' isimli koleksiyon önemli bir kültürel mirası modern bir dokunuşla yeniden canlandırarak zanaatkarlara destek olmak ve evin sıcaklığını taşınabilir bir aksesuara dönüştürmek için hayata geçirilmiş. Mavi, yeşil, sarı, kırmızı gibi canlı renklerde saten ipek kumaştan hazırlanan çantaların tasarımları kadar isimleri de ilgi çekici: 'Meliha', 'Cenan' ve 'Nevin'...

Kaynak: Hürriyet