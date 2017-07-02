Konfederasyonlar Kupası'nda Şampiyon Almanya





2017 Konfederasyonlar Kupası finalinde Şili'yi 1-0 mağlup eden Almanya, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.



Rusya'daki Krestovskyi Stadyumu'nda oynanan dev maça hızlı başlayan taraf Şili oldu. Rakip sahada baskı kuran Şili birçok fırsattan yararlanamazken, Şili'ye cezayı Lars Stindl kesti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Şili savunmasının hatasından faydalanarak ceza sahasına giren Timo Werner, kendisinden daha müsait olan takım arkadaşı Stindl'a pasını verdi, Stindl boş kaleye topu gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının geri kalan zamanında skoru koruyan Almanya, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Mücadelenin ikinci yarısına da Şili hızlı başladı. Fırsatları bir bir harcamaya devam eden Şili, aradığı golü bulamadı ve Almanya 1-0'lık skorla Konfederasyonlar Kupası'nda şampiyonluğu ulaştı. - İstanbul