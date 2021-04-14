Konakkuran Belediyesi ekipleri, içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi
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Konakkuran Belediyesi ekipleri, içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Konakkuran Belediyesi ekipleri, içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde, patlayan ana su şebekesi boru hattı belediye ekipleri tarafından onarıldı.

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Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran beldesinde, patlayan ana su şebekesi boru hattı belediye ekipleri tarafından onarıldı.

Beldenin su ihtiyacını karşılayan ana şebekenin patlaması nedeniyle yaşanan kesintinin giderilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kısa sürede arızayı gideren ekipler, beldeye yeniden su verilmesini sağladı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, ramazan ayında vatandaşların susuz kalmaması için ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Ana şebeke hattında bir patlamanın yaşandığını aktaran Ömeroğlu, "Ekiplerimizle arızaya müdahale ederek sorunu giderdik. Ramazan ayında belde halkımızı susuz bırakmadık. Beldemizin su şebeke hattı sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Halkımızın ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.

Konakkuran Belediyesi ekipleri, içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi
Konakkuran Belediyesi ekipleri, içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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