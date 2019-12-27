Konak'ta Sefarad Festivali başladı

27.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:09

Birbirinden renkli etkinliklerle dolu İzmir Sefarad Kültür Festivali, Konak'ta başladı. Festivalin Sefarad kültürünün tanıtılması için çok önemli olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçenin köklü tarihinin, kentin siluetinin korunması gerektiğine dikkat çekerek, "İsteyenin istediği yere gökdelen dikmesine izin vermeyeceğiz" dedi.



Konak Belediyesi ile İzmir Musevi Cemaati Vakfının ikincisini bu yıl düzenlediği İzmir Sefarad Kültür Festivali, Kemeraltı'nda bulunan Foresteros Sinagogu'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, festivalin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Sami Azar, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda İzmirliyle birlikte gerçekleştirdi.



İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Sami Azar, törende yaptığı konuşmada, festivalin amacına işaret ederek, "Konak Belediyesiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz festival sırasında İzmir Sefarad Yahudilerinin tarihlerine, gelenek ve göreneklerine, yaşantılarına göz atabilme, bizleri biraz daha yakından tanıyabilme fırsatını bulacaksınız. Ümit ederim ki bu sayede her türlü inançsal ve etnik ayrımcılığa, yabancılaştırma ve ötekileştirmeye karşı fikir ve düşünceleriniz, tüm insanların eşit yaratıldıklarına, kardeş olduklarına olan inancınız güçlenir; çünkü bu festivalin temel amacı budur" diye konuştu.



"Festivalimizi uluslararası bir nitelik kazandırmak en büyük arzumuz"



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise festivalin 'birlikte yaşama' kültürünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Festivalimiz Sefarad kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için çok önemli bir adım ve bizim için çok büyük önem taşıyor. Festivalimizi geleneksel hale getirmek ve ona uluslararası bir nitelik kazandırmak en büyük arzumuz" dedi.



1492 yılında İzmir'e yerleşen Sefaradların kentin kültür hazinesine çok büyük katkıları olduğunu söyleyen Batur, "Gelenekleri, sanat ve edebiyata yansımaları, mutfağıyla dünyada tek ve İzmir'e özgü olan bir Sefarad kültürüne sahibiz. İzmir'in simgelerinden birine dönüşen boyozumuzu mutfağımıza katan da Sefarad toplumudur. Kentimiz tüm renkleriyle güzel ve şehrimizin can verdiği tüm kültürleri sevgiyle kucaklamak bizim asıl görevlerimizdendir. İzmir Musevi Cemaati Vakfıyla ilişkilerimizi daha da ileri götüreceğiz. Hemşehrilerimizle beraber bu güzel festivalde yan yana, omuz omuza olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.



"Gökdelene izin vermeyiz"



Batur konuşmasında, asırlardır farklı uygarlıkların, kültürlerin soluk alıp verdiği Konak'ın köklü tarihine işaret etti. Konak'ın üç dini ahenkle saran bir ilçe olduğunu dile getiren Batur, şöyle devam etti:



"Kadifekale'miz, Kemeraltı, Basmane ve Agora'yı kapsayan Altın Üçgen'imiz, hanlarımız, hamamlarımız, çeşmelerimiz, camilerimiz, kiliselerimiz, sinagoglarımız ve daha nice değerimiz var. Kemeraltı'ndaki sinagoglarımızın eşi benzeri yok. Kudüs de dahil hiçbir yerde, sırt sırta dört tane sinagogu göremezsiniz ama Konak'ta var. Bu eşsiz dini değerlerimizi inanç turizmi kapsamında değerlendirmek en büyük hedeflerimiz arasında. Yapmamız gereken ise Kemeraltı'ndaki bu eşsiz sinagogların açık hava müzesi haline getirilmesini sağlamak; hemen yanı başında yer alan Agora Antik Kentini de içine alan bir turizm rotası hazırlamak. Bu rotayı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak en önemli görevimiz. Bu festivalimiz de o tanıtımın ilk ayaklarından biri. Hedefimiz kentin turizm gelirlerini artırmak olduğuna göre yapılması gereken bir başka iş de kentimizin siluetinin ve tarihimizin korunması. Bu konuda Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kararlıyız. Biliyoruz ki, şehrimizi geleceğe taşırken bize en iyi yolu, köklü tarihimiz ve binlerce yıldır kurduğumuz çok kültürlü dokumuz gösterecek. Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun: Hem tarihimizi hem kentimizin siluetini koruyacağız. İsteyenin istediği yere gökdelen dikmesine izin vermeyeceğiz."



"Mirasımızı dünyaya sunacağız"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Sefarad toplumunun İzmir'i İzmir yapan en güçlü renklerden biri olduğunu söyleyerek, festivalin uluslararası boyut kazanması için gerekli tüm desteğin verileceğini kaydetti. Soyer, "Herkese göstermeliyiz ki, burada çok güçlü, son derece değerli bir miras var. Bir belediye başkanın asli görevinin; kentinin doğasını, tarihini, lezzetlerini, geleneklerini korumak olduğunu düşünüyorum. Bizim en temel görevimiz budur. Konak Belediyesi ile İzmir Musevi Cemaati Vakfı'nın düzenlediği bu festivale daha da ileri bir noktaya birlikte taşıyacağız. Bu değerli mirası tüm dünyaya hep beraber sunacağız" dedi.



3 Ocak'a kadar dopdolu



Festival, Konak'ta 3 Ocak'a kadar birbirinden renkli etkinliklerle sürecek. Sergiler, film gösterimleri, konserler, söyleşiler, atölyeler ve gezilerin düzenleneceği festivalde Hanuka Bayramı töreni, Sefarad Gecesi ve temsili Sefarad düğünü de gerçekleştirilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA