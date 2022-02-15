Konak'ta kaçak kesime Ortak operasyon

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Yapılan baskında onu katır, üçü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı.

Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi (HAYDİ) ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İşçiler Caddesi'ndeki eski un fabrikası civarında kaçak kesim yapıldığına dair ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Yapılan baskında tek toynaklı hayvanların kesildiği tespit edilirken olay yerinde bağlı halde bulunan 10 katır ve 3 eşek de kurtarılarak korumaya alındı. Katledilen tek toynaklı altı hayvana ait deri ve kesilen uzuvlar ise Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınarak güvenli şekilde imha edildi. Kaçak kesim yapan üç kişi ise suçüstü yakalandı.

Kurtarılan canlar güvende

Vatandaşın sağlığı ve gıda güvenliği gözetilerek gerçekleştirilen operasyonda kaçak kesim yaparken yakalanan üç kişi, kesimini gerçekleştirdikleri hayvanların kendilerine ait olduğunu beyan ederken, bağlı halde bulunan hayvanların ise kendilerine ait olmadıklarını ifade etti. Suçüstü yakalanan üç kişi hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa göre yasal işlem uygulanmak üzere ortak tutanak tanzim edildi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Hayvanları katleden şahısların ağır para cezası alması beklenirken kaçak kesim yapılan alanda bağlı olarak bulunan katır ve eşekler ise kurtarılarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

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