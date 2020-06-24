Komutanlardan Vali Özkan'a ziyaret
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Komutanlardan Vali Özkan'a ziyaret

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Komutanlardan Vali Özkan'a ziyaret
24.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:31

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, valiler kararnamesi ile Tunceli valiliğine atanarak görevine başlayan Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Mehmet Ali Özkan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgenerel Öngay ve Korgeneral Erbaş'a teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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