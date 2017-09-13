Komutandan Özel Güvenlikçilere "Bombacı Mülayim Gibi Olmayın" Uyarısı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan özel güvenlik personeline patlayıcı maddelerle ilgili seminer verdi.



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere çok sayıda güvenlik personeli katıldı.



Seminere katılanlara uygulamalı eğitim veren Jandarma Başçavuş Fatih Bahar, Kemal Sunal'ın filmindeki 'Bombacı Mülayim' karakterini hatırlatarak, "Kemal Sunal'ın filminde olduğu gibi bombayı elinize alıp sallamayın veya tekme atmayın" diye uyarıda bulundu.



Seminerde konuşan İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Kadir Akbey, özel güvenlikçilerin bomba eğitimi almalarının şart olduğunu vurguladı. Akbey, "Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek jandarma, gerekse polisin yapmış olduğu mücadelede zayiat veren terör örgütü hain bir şekilde patlayıcı maddeyle, olmadık zamanda olmadık yerde en kolay en hain yöntemi kullanmaktadır. Bu açıdan, patlayıcı maddeyle mücadele çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan sizler de kritik yerlerde, kritik görevler yaptığınızdan dolayı patlayıcı maddeler ile ilgili bilgili olmanız şart. İnşallah bu seminerin de sizlere faydalı olacağına Kahramanmaraş il jandarma olarak inanmaktayız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ