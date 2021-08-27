Komutan İnce'ye Müşavirlik görevi
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Komutan İnce'ye Müşavirlik görevi

Komutan İnce'ye Müşavirlik görevi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Gürcistan'ın başkenti Tiflis Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği görevine atandı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Gürcistan'ın başkenti Tiflis Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği görevine atandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevini 3 yıl sürdüren ve Malatya'daki görev süresi dolan Kıdemli Albay Necmi İnce'nin yerine Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın atanmıştı.

Necmi İnce, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a veda ziyaretinde bulundu.

Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı görev süresini dolduran Kıdemli Albay Necmi İnce Beyefendi'ye ziyaretleri ve görev süresinde şehrimizde göstermiş olduğu faaliyetleri için teşekkür ediyorum. Tiflis Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği görevinde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Gürkan, İnce'ye Malatya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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