Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak
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Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak

23.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:16

Kendisinden 28 yaş küçük komşusunun karısıyla yasak aşk yaşayan ve hamile bırakan Cengiz K.'nın anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" dedi.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken programa konuk olan ikilinin anlattıkları karşısında neye uğradığını şaşıran Esra Erol, "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" diyerek tepki gösterdi.

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti. Ferdi'nin "Abim, babam gibi" diyerek sürekli evlerinde konuk ettiği komşuları Cengiz ise dün yayına çıkarak neler yaşandığını anlattı.

İşte kendisinden 28 yaş küçük komşusunun eşiyle kaçan Cengiz'in anlattıkları;

"Esra ile 2 yıla yakın ilişkimiz var. Sürekli Ferdi Karakuş'un evinin içindeydim. Ferdi beni sürekli beni evine çağırıyordu. Ferdi bana abi derdi. Bizim ilişkimizi kimse bilmiyordu. Evlerine girmek için bahane aramama gerek yoktu. Ferdi bir şekilde beni hep çağırıyordu. Esra bir kere bile çağırmadı. Allah bana bu sevgiyi vermişse, bu aşk ateşini düşünmüşse kimse engelleyemez. Allah bir de diyor ki emanete yan gözle bakmayın. Evet doğru öyle diyor. Allah-u tala bir de diyor ki ya kulum ben size aşk ateşi verdiğim zaman onu kullanın diyor. Bana bu nerden geldi.

Komşusunun karısını ayartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak

"TAŞINACAKTIM, BANA YALVARDI"

Bana o teklif etti. 'Senden hoşlanıyorum' dedi. Ben yapma etme kızım aramızda çok yaş farkı var dedim. Hiç bir şey diyemedim, şaşırdım kaldım. Allah canımı alsın ki yaş farkı var aramızda yapma etme beni sevme dedim. Ben taşınacaktım ama bana yalvardı. Yemin ediyorum gittiğimiz gün dahi 'Beni bırakıp gidersen yeminle canıma kıyarım' dedi."

"GÖZ DİKMEDİM, SADECE SEVDİM"

Cengiz, Esra ile olan ilişkisini şiddetle savununca Esra Erol da dayanamadı ve "Bir komşu evine girip çıktığı kişinin eşine farklı gözle bakar mı? Yaptığınızı doğru buluyor musunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Cengiz, "Haklısınız. Ama geydiyse ne yapalım. Ben göz dikmedim. Sadece sevdim. Karşılıklı sevdik. Sevdim ne yapayım ben ya..." karşılığını verdi.

Komşusunun karısını ayartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak

"VALLAHİ BU KEZ BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK"

Cengiz'in her itirafı stüdyoda küçük bir infial yarattı. Kendisini savunmak adına tüm çevresindeki kişilerin ilişkilerini bildiğini belirten Cengiz, "Ailece oturduğumuz mahallede her yerde, herkes bunu biliyordu. Herkes de bunu normal karşılıyordu. Birlikte çay içip yemek yediğimiz insanlar 'boşanın evlenin' diyordu" şeklinde konuştu. Yasak ilişkinin 2 yıl boyunca herkes tarafından bilinip onaylandığını öğrenen Esra Erol ise "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" dedi.

Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (52)
BİLİŞİM: REZİL ADAM YAPTIĞI REZİLLİĞE , NAMUSSUZLUĞA ALLAH'' I KARIŞTIRARAK KILIF UYDURUYOR.
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TÜRKOĞLU: Bu nasıl bir edepsizlik bu bayanın kocası bu adamı vursaydı nasıl bir ceza verirdi mahkeme esra erol hanım bunu tartışın bu tür vakalar çok var dünyada bu bayanın akıl dengesi yok namus kavramını sorun anlatsın toplumun ahlakıyla oynamasınlar yazık..
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NİĞDELİ: Arkadaşlar Esra EROL''un bunda ne sucu varki. bunlar gizli olan adilikler. Adamın suratına bakın iğrençmi iğrenç. ağzından lağım akıyor. bu adamın kızı yakınları bunun yanında nasıl yatıyor aynı evde nasıl kalıyor. kendi kızıda aynı durumda olsa sanrım göz yumacak. . belliki esra denen kadın cahil biri yoksulluğun verdiği acıyla bu adiye sarılmış karnı tok olsa yaparmıydı. kızın babası kendinden 10 yaş küçük . kayın babası Allah belanı versin . çirkef. işte böyleler için. şeriat şart. diyorum
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