Komşusunun karısından çocuk yapan Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz Koraltan, koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce de Esra Karakuş'un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişme sonrası Esra Erol'un ekibinin büyük panik içinde olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayın baş aktörlerinden Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı. ESRA EROL'UN EKİBİ PANİK OLDU Öte yandan Esra Karakuş'un koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor. SALDIRIYA UĞRAMIŞTI Öte yandan karıştığı skandal olaya rağmen canlı yayındaki rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Koraltan, önceki gün bir grubun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.