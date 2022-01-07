Komşusunun havlayan köpeğini vurdu

AMASYA (DHA) - AMASYA'da, B.B. (21), aralarında husumet olan komşusu Ahmet Karga'nın 'Karabaş' isimli köpeğini sesinden rahatsız olduğu iddiasıyla tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, yaralı köpek tedavi altına alındı.

Olay, dün merkeze bağlı Yağmur köyünde meydana geldi. B.B., aralarında husumet olan komşusu Ahmet Karga'ya ait 'Karabaş' isimli köpeğe havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle tüfekle ateş etti. Köpek yaralanırken, Ahmet Karga'nın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri B.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada tüfek ve tabanca ele geçirilirken, yaralı köpek ise veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Amasya Barosu Hayvan Hakları ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Asena Uysal da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve yasal sürecin takipçisi olacağını söyledi.