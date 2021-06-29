Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
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Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da Kenan Ateş (48), sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle ailesinin üzerine su atan komşusu Canan K. (48) ile tartıştı.

BURSA'da Kenan Ateş (48), sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle ailesinin üzerine su atan komşusu Canan K. (48) ile tartıştı. İki komşunun kavgasında Ateş, bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan K., karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı. Bunun üzerine Ateş, ile Canan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa çıkan Canan K., komşusu Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evine sığındı. Aldığı darbelerlme kahlar içerisinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Canan K.'yı gözaltına aldı. soruşturma sürdürülüyor.


Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Komşuların gürültü kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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